Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в беседе с корреспондентом Sport24 опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

с чего всё началось

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком». По словам наставника, сейчас он находится в творческом отпуске.

Спорт день за днем

Бердыев прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

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