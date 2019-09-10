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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБердыев прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком». По словам наставника, сейчас он находится в творческом отпуске.
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Бердыев: «Неправда, что я вел переговоры со „Спартаком“»

Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в беседе с корреспондентом Sport24 опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.
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