РПЛ
Bookmaker-ratings.ruБердыев прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком». По словам наставника, сейчас он находится в творческом отпуске.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в беседе с корреспондентом Sport24 опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.Sport24.ru04:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Наука
Обнаружен обезвреживающий ВИЧ механизм
Международная команда ученых обнаружила простой механизм, который обезвреживает ВИЧ на молекулярном уровне.
Sibnet Новости 04:13
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Армия и оружие
На «Севмаше» рассказали о планах передачи атомных субмарин флоту
До конца этого года в состав ВМФ войдет стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" - головная субмарина проекта 955А "Борей-А", а уже в 2020 году заказчику будут переданы: атомная подлодка спецназначения "Белгород", атомный стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск".
Военное обозрение 03:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оценила новую песню внука Никиты Преснякова
В микроблоге Instagram Алла Пугачева высоко оценила новую песню своего 28-летнего внука Никиты Преснякова.
OAnews 09:21
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Хоккей
Мозякин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что стартовавший сезон станет для него определяющим в плане решения о продолжении карьеры.
Спорт-Экспресс 08:37
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России
После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.
Взгляд.ру 09:00
Политика
Оппозиционные кандидаты победили в 20 округах на выборах в Мосгордуму
Говорит Москва вчера в 01:29
Экономика
Рейтинг облигаций Ford понизили до «мусорного». Котировки пошли вниз
Агентство Moody's Financial Services присвоило облигациям автопроизводителя Ford статус «мусорных».
РБК 08:41
Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Общество
Москва стала первым регионом, где создана электронная база прививок
В Москве появилась электронная база прививок, включающая порядка 150 названий различных вакцин.
Москва. Северо-Запад 07:16
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Гаджеты
Россия лидирует по количеству киберугроз для Android
Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
News.ru 07:14
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Здоровье
Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье
Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.
Известия 08:10
Политика
Президент Абхазии заявил о возможной отмене итогов выборов
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о возможной отмене результатов выборов главы республики Верховным судом.
Московский Комсомолец 05:18
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Экономика
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Космос
Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля
На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».
АБН 06:35
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30