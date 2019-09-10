Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в беседе с корреспондентом Sport24 опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

с чего всё началось

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком». По словам наставника, сейчас он находится в творческом отпуске.

Наука Обнаружен обезвреживающий ВИЧ механизм Международная команда ученых обнаружила простой механизм, который обезвреживает ВИЧ на молекулярном уровне.

Армия и оружие На «Севмаше» рассказали о планах передачи атомных субмарин флоту До конца этого года в состав ВМФ войдет стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" - головная субмарина проекта 955А "Борей-А", а уже в 2020 году заказчику будут переданы: атомная подлодка спецназначения "Белгород", атомный стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск".

Шоу-бизнес Алла Пугачева оценила новую песню внука Никиты Преснякова В микроблоге Instagram Алла Пугачева высоко оценила новую песню своего 28-летнего внука Никиты Преснякова.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Происшествия В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Хоккей Мозякин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что стартовавший сезон станет для него определяющим в плане решения о продолжении карьеры.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Политика Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.

Экономика США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Общество Москва стала первым регионом, где создана электронная база прививок В Москве появилась электронная база прививок, включающая порядка 150 названий различных вакцин.

Политика «Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.

Гаджеты Россия лидирует по количеству киберугроз для Android Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Политика Huawei отозвала иск против властей США Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.

Здоровье Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.

Политика Президент Абхазии заявил о возможной отмене итогов выборов Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о возможной отмене результатов выборов главы республики Верховным судом.

Единоборства Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.

Экономика В США рассказали, зачем России золото Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.

Космос Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».