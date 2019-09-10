Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в беседе с корреспондентом Sport24 опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

с чего всё началось

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.

Спорт день за днем

Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»

Спорт день за днем

Гаджеты Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.

Армия и оружие Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.

Политика Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.

Шоу-бизнес Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Наука Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.

Политика «Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу «С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Политика Главу Сената Испании уличили в плагиате Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.

Футбол «Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.

Происшествия На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Экономика Недельные расходы россиян резко сократились В годовом выражении недельные расходы россиян снизились на 1,1%.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Политика Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здоровье В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Кино Новый Джокер не встретится с Бэтменом, которого сыграет Паттинсон Что касается фильма о Бэтмене, то его разработка ведется студией Warner Bros. в течение многих лет. Главную роль исполнит Паттинсон.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.