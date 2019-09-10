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Газета.RuБердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
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Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в беседе с корреспондентом Sport24 опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы вел переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.Sport24.ru04:27
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