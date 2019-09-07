Происшествия

REGNUMREGNUMБереговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе

Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива. Об этом 7 сентября сообщает телеканал Press TV. По данным телеканала, все 12 задержанных членов экипажа — филиппинцы.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Иран задержал судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

ТАСС05:16

Иран задержал танкер в Персидском заливе

RT на русском04:43

В Иране арестованы 12 граждан Филиппин за контрабанду бензина

Российская газета03:19

Иран задержал иностранный корабль в Ормузском проливе

Интерфакс05:35

Иран задержал в Персидском заливе танкер

Московский Комсомолец05:27

Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно

Известия05:08

Иран задержал судно с топливом и иностранцами

Вести.Ru05:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика

Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 05 сентября в 06:48
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Хоккей

Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны

ТАСС 02:35
Происшествия

Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области

Пятый канал 03:23
Общество

Учёные не нашли опасности в бактериях на подошве

Исследователи американского Университета Куиннипэк в штате Коннектикут изучили бактерии на подошвах обуви с улицы.
News.ru 05:55
Общество

Дочь принца Уильяма пошла в первый класс

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Армия и оружие

Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь

Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Хоккей

«Трактор» обыграл «Амур» в овертайме

Победную шайбу забросил Алексей Кручинин В Хабаровске завершился матч чемпионата КХЛ между "Амуром" и челябинским "Трактором".
Правда УрФО 06:21
Экономика

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Интерфакс 05:04
Шоу-бизнес

Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина

RuNews24.ru вчера в 09:58
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Космос

Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Происшествия

Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука

Интерфакс 04:34
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках

Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Происшествия

В Петербурге сто человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания

РИА Новости 05:05
Происшествия

При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России

Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Теннис

В финале US Open встретятся Медведев и Надаль

Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Экономика

Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года

Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Общество

Путин поздравил москвичей с Днем города

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Общество

Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост

Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Финансы

От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Футбол

Роналду стал самым быстрым нападающим серии А

Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Происшествия

Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах

RT на русском 01:02
Политика

Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которые готовятся к обмену на украинских заключенных, находящихся в России.
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика

ВАЖНО: Цемах, Вышинский и другие герои вылетают в Россию

Фотографии из киевского «Борисполя» на своих страницах опубликовали главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и известный волонтёр из Петербурга Игорь Кимаковский, которого СБУ незаконно продержала в застенках как «сепаратиста» на протяжении 4 с лишним лет.
Rusvesna.su 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное