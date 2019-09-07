Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива. Об этом 7 сентября сообщает телеканал Press TV. По данным телеканала, все 12 задержанных членов экипажа — филиппинцы.

Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе

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