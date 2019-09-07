Происшествия
REGNUMБереговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива. Об этом 7 сентября сообщает телеканал Press TV. По данным телеканала, все 12 задержанных членов экипажа — филиппинцы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 05 сентября в 06:48
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Общество
Учёные не нашли опасности в бактериях на подошве
Исследователи американского Университета Куиннипэк в штате Коннектикут изучили бактерии на подошвах обуви с улицы.
News.ru 05:55
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Хоккей
«Трактор» обыграл «Амур» в овертайме
Победную шайбу забросил Алексей Кручинин В Хабаровске завершился матч чемпионата КХЛ между "Амуром" и челябинским "Трактором".
Правда УрФО 06:21
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Общество
Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост
Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которые готовятся к обмену на украинских заключенных, находящихся в России.
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика
ВАЖНО: Цемах, Вышинский и другие герои вылетают в Россию
Фотографии из киевского «Борисполя» на своих страницах опубликовали главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и известный волонтёр из Петербурга Игорь Кимаковский, которого СБУ незаконно продержала в застенках как «сепаратиста» на протяжении 4 с лишним лет.
Rusvesna.su 05:01