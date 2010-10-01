Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаБережливые украинские производители яблок заработали во время карантина

Цены на яблоки на Украине выросли во время карантина, что позволило заработать производителям, сохранившим урожай, сообщает 4 июня портал East-Fruit. С началом карантина цены на яблоки начали расти и к июню цена достигла 30 гривен за килограмм.
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
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Происшествия

СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:49
Общество

Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции

В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.
ТК Звезда 00:31
Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru вчера в 04:22
3,1K
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
7
Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия вчера в 17:10
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Общество

Попова пообещала спектр различных вакцин от коронавируса

Ранее 2 июня сообщалось, что Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 06:48
295
Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия вчера в 19:53
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Общество

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском вчера в 17:24
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Экономика

Объем несырьевого экспорта Москвы вырос до $6,5 млрд в 2020 году

В первом квартале объем несырьевого экспорта Москвы достиг $6,5 млрд, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:34
2
Политика

Twitter удалил ролик Трампа о смерти афроамериканца Флойда

Администрация Twitter удалила видео Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания полицией.
Пятый канал 00:41
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
274
Политика

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока" из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
796
Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
29
Политика

Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС вчера в 19:57
3
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
1,7K
Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
40
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03 июня в 03:51
2,4K
Происшествия

Полиция в США застрелила стоящего на коленях мужчину

Полиция Северной Калифорнии застрелила 22-летнего американца, который стоял на коленях с поднятыми руками, сообщает The Guardian.
РЕН ТВ 00:41
1
Армия и оружие

Военная техника стягивается к обрушившемуся мосту под Мурманском

Министерство обороны уточняет, что сейчас в операции задействовано более сотни военных, а также сорок две единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа.
Новости Мурманской области вчера в 11:12
4
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), 25 пациентам уже проведено белее 100 баросеансов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
71
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 03 июня в 13:44
2
Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Известия вчера в 13:51
367
Авто

Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
Car.ru вчера в 08:00
Происшествия

Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 13:03
26
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