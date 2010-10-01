Общество
ИА Красная ВеснаБережливые украинские производители яблок заработали во время карантина
Цены на яблоки на Украине выросли во время карантина, что позволило заработать производителям, сохранившим урожай, сообщает 4 июня портал East-Fruit. С началом карантина цены на яблоки начали расти и к июню цена достигла 30 гривен за килограмм.
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Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Происшествия
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:49
Общество
Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции
В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.
ТК Звезда 00:31
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия вчера в 17:10
Общество
Попова пообещала спектр различных вакцин от коронавируса
Ранее 2 июня сообщалось, что Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 06:48
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия вчера в 19:53
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском вчера в 17:24
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика
Объем несырьевого экспорта Москвы вырос до $6,5 млрд в 2020 году
В первом квартале объем несырьевого экспорта Москвы достиг $6,5 млрд, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:34
Политика
Twitter удалил ролик Трампа о смерти афроамериканца Флойда
Администрация Twitter удалила видео Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания полицией.
Пятый канал 00:41
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока" из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС вчера в 19:57
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03 июня в 03:51
Происшествия
Полиция в США застрелила стоящего на коленях мужчину
Полиция Северной Калифорнии застрелила 22-летнего американца, который стоял на коленях с поднятыми руками, сообщает The Guardian.
РЕН ТВ 00:41
Армия и оружие
Военная техника стягивается к обрушившемуся мосту под Мурманском
Министерство обороны уточняет, что сейчас в операции задействовано более сотни военных, а также сорок две единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа.
Новости Мурманской области вчера в 11:12
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), 25 пациентам уже проведено белее 100 баросеансов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Известия вчера в 13:51
Авто
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
Car.ru вчера в 08:00
Происшествия
Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке
Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 13:03