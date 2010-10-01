Цены на яблоки на Украине выросли во время карантина, что позволило заработать производителям, сохранившим урожай, сообщает 4 июня портал East-Fruit. С началом карантина цены на яблоки начали расти и к июню цена достигла 30 гривен за килограмм.

Бережливые украинские производители яблок заработали во время карантина

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