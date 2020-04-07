Коронавирус
RT на русскомВасилий Березуцкий считает, что чемпионат РПЛ не будет доигран
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что прерванный из-за коронавируса чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет возобновлён.
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