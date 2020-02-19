Общество

РИА НовостиРИА НовостиБерг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, в интервью РИА Новости рассказал, что является поклонником Ольги Бузовой и даже поругался из-за нее с сокамерником, когда находился в "Лефортово".
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Берг попросил норвежскую разведку не использовать жителей приграничных районов

Телеканал 360°02:18

Наказанный за шпионаж норвежец призвал не бояться ездить в Россию

Московский Комсомолец01:45

Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

Вести.Ruвчера в 22:56

«Не бойтесь ездить в Россию» - призвал осуждённый за шпионаж Берг. И заявил о «паранойе» русских спецслужб и чиновников

Царьградвчера в 23:39

Норвежец, наказанный за шпионаж, посоветовал не бояться ездить в Россию

ФедералПрессвчера в 23:33

Берг рассказал о стычке с сокамерником в СИЗО из-за Ольги Бузовой

Газета.Ru02:29

Берг рассказал, что опубликует книгу с правдивой историей ареста

РИА Новости03:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Игры

В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100

В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
CyberSport.ru вчера в 22:15
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс вчера в 04:48
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск вчера в 21:02
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Наука

Физикам удалось научиться управлять следами от капель

Anonsens вчера в 14:12
Политика

Гречушкина станет новым министром правительства Саратовской области

Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Валентины Гречушкиной на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты.
Новости Саратова 02:40
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Общество

Определены самые популярные подарки на 23 февраля

Специалисты Гильдии маркетологов рассказали, какие подарки чаще всего получают российские мужчины на День защитника Отечества 23 февраля, сообщает RT.
UfacityNews.ru 00:31
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Музыка

Путин поздравил певца Юрия Антонова с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем – сегодня ему исполняется 75 лет.
Экономика сегодня 02:47
Авто

Opel возвращается на японский рынок

Один из ведущих автогигантов Opel объявил о планах возобновить продажи своих автомобилей на японском рынке.
Faktom вчера в 13:35
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 00:13
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Единоборства

Тренер Нурмагомедова сделал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном

Главный тренер зала АКА в Сан-Хосе Хавьер Мендес сделал прогноз на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, передает MMA Fighting.
Газета.Ru 03:05
Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Футбол

«Газпром» выделил на поддержку ФК «Томь» 660 миллионов рублей

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» поможет футбольному клубу «Томь» суммой в размере 660 миллионов рублей.
Metaratings 02:46
Армия и оружие

Самое кровопролитное сражение русско-японской войны началось 115 лет назад

19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - самое масштабная по времени и кровопролитная битва в русско-японской войне.
Российская газета 02:51
Происшествия

Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
ТАСС 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное