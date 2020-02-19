Общество
РИА НовостиБерг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, в интервью РИА Новости рассказал, что является поклонником Ольги Бузовой и даже поругался из-за нее с сокамерником, когда находился в "Лефортово".
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Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
Игры
В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100
В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Наука
Физикам удалось научиться управлять следами от капель
Политика
Гречушкина станет новым министром правительства Саратовской области
Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Валентины Гречушкиной на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Определены самые популярные подарки на 23 февраля
Специалисты Гильдии маркетологов рассказали, какие подарки чаще всего получают российские мужчины на День защитника Отечества 23 февраля, сообщает RT.
Армия и оружие
ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Музыка
Путин поздравил певца Юрия Антонова с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем – сегодня ему исполняется 75 лет.
Авто
Opel возвращается на японский рынок
Один из ведущих автогигантов Opel объявил о планах возобновить продажи своих автомобилей на японском рынке.
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова сделал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
Главный тренер зала АКА в Сан-Хосе Хавьер Мендес сделал прогноз на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, передает MMA Fighting.
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Футбол
«Газпром» выделил на поддержку ФК «Томь» 660 миллионов рублей
Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» поможет футбольному клубу «Томь» суммой в размере 660 миллионов рублей.
Армия и оружие
Самое кровопролитное сражение русско-японской войны началось 115 лет назад
19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - самое масштабная по времени и кровопролитная битва в русско-японской войне.
Происшествия
Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.