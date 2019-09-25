Футбол
Нева СпортБери пиджак, иди домой: фанаты «Спартака» встретили Кононова баннером
Болельщики московского «Спартака» посвятили главному тренеру команды Олегу Кононову оскорбительный баннер на матче красно-белых с ФК «КАМАЗ» Фанаты переиначили фразу из песни группы «Агата Кристи» — «Как на войне», обратившись к Кононову: «Окончен бой, бери пиджак, иди домой», а также использовали в посыле нецензурную лексику.
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Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Футбол
Алания — ЦСКА 1:3
В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил "Аланию" – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура.
Бомбардир.ру 12:52
Политика
США не выдали визы российской делегации на конференцию по ДВЗЯИ
Небензя в начале своего выступления напомнил о том, что некоторым членам российской делегации не были выданы американские визы на встречу Генассамблеи ООН.
RuNews24.ru 02:20
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Здоровье
В куркуме обнаружен ядовитый свинец
Оказалось, что в полезной куркуме может содержаться ядовитый свинец. Свинец является опасным веществом для здоровья человека.
Дни24 11:32
Экономика
Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
RT на русском 11:52
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем
Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
SM News 10:56
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол
Дубль и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ниццей»
«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции.
Vprognoze.ru 02:12
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Горняк погиб при обрушении породы на шахте под Оренбургом
Рабочий погиб при обрушении породы на руднике по добыче медной руды под Оренбургом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Москва 24 00:11
Политика
Песков объяснился за свои слова о полицейских в США
Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Футбол
РПЛ показала, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России: Дзюба, Фернандес и другие
Пресс-служба российской Премьер-лиги воспользовалась популярным приложением Gradient, чтобы выяснить, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России.
Sport24.ru 10:10
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Здоровье
Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков
В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM 04:35
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант вчера в 05:01
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04