Футбол

Нева СпортНева СпортБери пиджак, иди домой: фанаты «Спартака» встретили Кононова баннером

Болельщики московского «Спартака» посвятили главному тренеру команды Олегу Кононову оскорбительный баннер на матче красно-белых с ФК «КАМАЗ» Фанаты переиначили фразу из песни группы «Агата Кристи» — «Как на войне», обратившись к Кононову: «Окончен бой, бери пиджак, иди домой», а также использовали в посыле нецензурную лексику.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фанаты «Спартака» во время матча призвали Кононова к увольнению и спели в честь Карреры

Sport24.ru12:23

Фанаты «Спартака» призвали Кононова подать в отставку на матче с КАМАЗом

RT на русском11:51

Фанаты «Спартака» вывесили баннер в Челнах: «Снимай пиджак, ###### домой»

Sports.ru12:13

Фанаты «Спартака» вывесили баннер «Окончен бой, снимай пиджак, *** домой»

Евро-футбол.ру12:04

«Окончен бой...» Новый баннер болельщиков «Спартака»

Спорт-Экспресс11:57

Болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак

Чемпионат11:55

Бери пиджак, иди домой: фанаты «Спартака» встретили Кононова баннером

Нева Спорт12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Общество

В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Футбол

Алания — ЦСКА 1:3

В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил "Аланию" – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура.
Бомбардир.ру 12:52
Политика

США не выдали визы российской делегации на конференцию по ДВЗЯИ

Небензя в начале своего выступления напомнил о том, что некоторым членам российской делегации не были выданы американские визы на встречу Генассамблеи ООН.
RuNews24.ru 02:20
Происшествия

В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

RT на русском 05:30
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия

У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

Известия 10:55
Здоровье

В куркуме обнаружен ядовитый свинец

Оказалось, что в полезной куркуме может содержаться ядовитый свинец. Свинец является опасным веществом для здоровья человека.
Дни24 11:32
Экономика

Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
RT на русском 11:52
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

РБК 09:53
Политика

Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем

Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
SM News 10:56
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол

Дубль и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ниццей»

«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции.
Vprognoze.ru 02:12
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия

Горняк погиб при обрушении породы на шахте под Оренбургом

Рабочий погиб при обрушении породы на руднике по добыче медной руды под Оренбургом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Москва 24 00:11
Политика

Песков объяснился за свои слова о полицейских в США

Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Ведомости 08:48
Армия и оружие

В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Происшествия

Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

РИА Новости 01:00
Политика

В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Футбол

РПЛ показала, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России: Дзюба, Фернандес и другие

Пресс-служба российской Премьер-лиги воспользовалась популярным приложением Gradient, чтобы выяснить, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России.
Sport24.ru 10:10
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Кино

Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»

Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Здоровье

Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков

В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM 04:35
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Космос

Венера могла быть пригодной для жизни

Дилетант вчера в 05:01
Технологии

В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot

Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное