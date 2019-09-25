Футбол

Нева СпортНева СпортБери пиджак, иди домой: фанаты «Спартака» встретили Кононова баннером

Болельщики московского «Спартака» посвятили главному тренеру команды Олегу Кононову оскорбительный баннер на матче красно-белых с ФК «КАМАЗ» Фанаты переиначили фразу из песни группы «Агата Кристи» — «Как на войне», обратившись к Кононову: «Окончен бой, бери пиджак, иди домой», а также использовали в посыле нецензурную лексику.
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Фанаты «Спартака» во время матча призвали Кононова к увольнению и спели в честь Карреры

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Бери пиджак, иди домой: фанаты «Спартака» встретили Кононова баннером

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