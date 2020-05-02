Экономика

ВедомостиВедомостиКомпания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.
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Компания миллиардера Баффета потеряла $50 млрд из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:25

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБКвчера в 11:46

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Ведомостивчера в 13:12

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.рувчера в 12:08

Холдинг миллиардера Баффета в США показал рекордный убыток

ИА Красная Веснавчера в 12:05

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Коммерсантъвчера в 16:21

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbesвчера в 11:22
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Культура

В Сети появилась запись репетиции «Волка» из шоу «Маска»

OvideO.ru вчера в 15:32
4
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 01 мая в 05:58
2,3K
Общество

В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19

Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
24
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3,1K
Общество

В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 20:04
3
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
163
Здоровье

На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов

Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 03:14
7
Общество

В Якутии выявили сразу 3 тысячи заражённых коронавирусом вахтовиков

По информации РИА Новости, всего на месторождении работает более десяти тысяч работников из 79 подрядных предприятий «Газпрома».
Сиб.фм вчера в 09:44
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
2
Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
37
Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
1,2K
Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов

RT на русском вчера в 22:56
Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
317
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,5K
Происшествия

В Хакасии 4 медика заразились коронавирусом

С момента начала эпидемии в Хакасии коронавирусом заболели 272 человека (31 из них — дети).
ИА 1-Line 01:12
Общество

В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 13:49
130
Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
52
Происшествия

Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения

Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
7
Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go

Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 01 мая в 10:03
3
Общество

В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом

"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:41
3
Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru вчера в 19:24
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Футбол

Игроков «Барселоны» протестируют на коронавирус в среду

В среду игроки клуба будут протестированы на коронавирус.
Sports.ru вчера в 21:37
Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Общество

В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РБК 01:46
14
Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
1
Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
168
Общество

Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»

Российская газета 00:30
Общество

На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40
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Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года - в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире.
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