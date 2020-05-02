Экономика
ВедомостиКомпания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса
Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал
Взгляд.рувчера в 12:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:28, Ашберн
Культура
В Сети появилась запись репетиции «Волка» из шоу «Маска»
OvideO.ru вчера в 15:32
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 01 мая в 05:58
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Общество
В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 20:04
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Здоровье
На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов
Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 03:14
Общество
В Якутии выявили сразу 3 тысячи заражённых коронавирусом вахтовиков
По информации РИА Новости, всего на месторождении работает более десяти тысяч работников из 79 подрядных предприятий «Газпрома».
Сиб.фм вчера в 09:44
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов
RT на русском вчера в 22:56
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Происшествия
В Хакасии 4 медика заразились коронавирусом
С момента начала эпидемии в Хакасии коронавирусом заболели 272 человека (31 из них — дети).
ИА 1-Line 01:12
Общество
В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 13:49
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия
Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения
Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 01 мая в 10:03
Общество
В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом
"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:41
Политика
Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Вести.Ru вчера в 19:24
Футбол
Игроков «Барселоны» протестируют на коронавирус в среду
В среду игроки клуба будут протестированы на коронавирус.
Sports.ru вчера в 21:37
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РБК 01:46
Происшествия
В Московской области загорелся склад с растительным маслом
На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
Общество
Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»
Российская газета 00:30
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40