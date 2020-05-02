Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

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