Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Компания миллиардера Баффета потеряла $50 млрд из-за коронавируса

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Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

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Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Коммерсантъ16:21

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
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Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новых случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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