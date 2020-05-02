Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке в размере почти $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал
Взгляд.рувчера в 12:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Происшествия
В Подольске ликвидировали пожар на складе с подсолнечным маслом
Вспыхнувший пожар на складе с подсолнечным маслом в подмосковном Подольске удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:28
Здоровье
Обнаружены необъяснимые последствия коронавируса
Необъяснимые последствия коронавируса выявила врач-патоморфолог Лилия Селиванова во время своего исследования среди 10 умерших от инфекции пациентов.
Live24 03:01
Футбол
АПЛ может доиграть сезон в Австралии
Как сообщает источник, клубам АПЛ нравится идея доиграть сезон в Австралии. При этом, австралийское правительство также проявляет энтузиазм.
Vprognoze.ru 03:02
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
Российская газета 02:50
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Технологии
Сможем ли мы печатать новые органы на 3D-принтере?
Новую почку — самый востребованный орган — приходится ждать от трех до пяти лет.
РБК 04:10
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
Происшествия
В Калининградской области умер еще один человек с коронавирусом
В Калининградской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 8 человек.
Новый Калининград.Ru 03:59
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В Москве за сутки выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
РБК 03:43
Футбол
«Реал» предложит за Погба 80 млн евро
Мадридский "Реал" попытается приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба за 80 млн евро, сообщает Mirror.
Bobsoccer 02:38
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
Общество
В России за сутки диагноз выявлен у 10633 человек
Количество зараженных продолжает увеличиваться. За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая COVID-19 в 85 регионах.
Вперёд (г. Батайск) 04:31
Культура
Продюсер фильма «Шугалей» рассказал о съемках и уникальности картины
Уникальностью фильма "Шугалей" является то, что картину создали всего за 48 дней, такого в истории кинематографа еще не было, во всяком случае российского, заявил Сергей Щеглов.
Политика Сегодня 02:53
Общество
В Москве побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Согласно отчету от 3 мая, всего за сутки в России зафиксировано 10633 новых случая заражения. Больше половины из них приходится на Москву.
Lenta.ru 03:38
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса
В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом
В России за последние сутки подтвердилось 10 633 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:25
Общество
Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Lenta.ru вчера в 02:08
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
В Карелии выявили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
По состоянию на 3 мая в Карелии COVID-19 выявили ещё у четырех человек. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Глава Карелии.
ГТРК Карелия 03:26
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru вчера в 13:34