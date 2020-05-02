Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал
Взгляд.рувчера в 12:08
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Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня вчера в 05:39
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
Вспышка коронавируса в пансионате Сызрани произошла из-за сотрудника
Напомним, коронавирус был выявлен у шести сотрудников и 32 пациентов пансионата для инвалидов.
КТВ-Луч вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
Происшествия
Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения
Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
Общество
Коронавирусом заразились около 2% москвичей
Интерфакс вчера в 05:17
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая
С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
Здоровье
В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя
В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.
Газета.Ru вчера в 07:09
Авто
В Сети появилось фото прототипа ВАЗ-2118
В Сети появился снимок хэтчбека ВАЗ-2118, который так и не был запущен в производство.
Дни24 вчера в 10:18
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Вести.Ru вчера в 12:02
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Технологии
Физики впервые испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Безопасная детонация водорода и кислорода впервые была проведена учеными в ракетном двигателе с вращающейся детонацией.
Экономика сегодня вчера в 23:58
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Здоровье
В Тульской области под аппаратами ИВЛ лежат 24 человека
У всех госпитализированных имеются клинические проявления инфекции. А 24 человека находятся под аппаратом ИВЛ.
Первый Тульский вчера в 16:12
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
РИА Новости вчера в 17:26
Космос
Астрономы разгадали тайну вращения Венеры
Территория новостей 00:08
Киберспорт
Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage
Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru 01 мая в 05:19
Здоровье
В Таджикистане умерли первые пациенты с коронавирусом
Первые два случая смерти заболевших коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Таджикистане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гостелевидение страны.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 13:32
Здоровье
В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса
В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости 01 мая в 23:00
Религия
Митрополит Иларион рассказал о местах строительства храмов
Телеканал 360° вчера в 12:37
Финансы
Рубль ослаб перед майскими праздниками
Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
Ведомости 30 апреля в 14:42
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32