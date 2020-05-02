Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Компания миллиардера Баффета потеряла $50 млрд из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:25

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Коммерсантъвчера в 16:21

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Ведомостивчера в 13:12

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.рувчера в 12:08

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБКвчера в 11:46

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbesвчера в 11:22

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

ТАССвчера в 10:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня вчера в 05:39
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Общество

Вспышка коронавируса в пансионате Сызрани произошла из-за сотрудника

Напомним, коронавирус был выявлен у шести сотрудников и 32 пациентов пансионата для инвалидов.
КТВ-Луч вчера в 09:48
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
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Происшествия

Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения

Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
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Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Интерфакс вчера в 05:17
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
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Здоровье

В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя

В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.
Газета.Ru вчера в 07:09
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Авто

В Сети появилось фото прототипа ВАЗ-2118

В Сети появился снимок хэтчбека ВАЗ-2118, который так и не был запущен в производство.
Дни24 вчера в 10:18
Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Вести.Ru вчера в 12:02
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
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Технологии

Физики впервые испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами

Безопасная детонация водорода и кислорода впервые была проведена учеными в ракетном двигателе с вращающейся детонацией.
Экономика сегодня вчера в 23:58
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Здоровье

В Тульской области под аппаратами ИВЛ лежат 24 человека

У всех госпитализированных имеются клинические проявления инфекции. А 24 человека находятся под аппаратом ИВЛ.
Первый Тульский вчера в 16:12
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Общество

В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

РИА Новости вчера в 17:26
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Космос

Астрономы разгадали тайну вращения Венеры

Территория новостей 00:08
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Киберспорт

Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru 01 мая в 05:19
Здоровье

В Таджикистане умерли первые пациенты с коронавирусом

Первые два случая смерти заболевших коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Таджикистане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гостелевидение страны.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 13:32
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Здоровье

В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса

В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости 01 мая в 23:00
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Религия

Митрополит Иларион рассказал о местах строительства храмов

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Финансы

Рубль ослаб перед майскими праздниками

Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
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Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года - в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире.
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