Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 539

Общество Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,9K

Космос Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.

Здоровье Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1". 21

Экономика Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. 108

Общество Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 170

Здоровье Особенности бессимптомного течения коронавируса названы Особенности бессимптомного течения китайского коронавируса названы. Об этом стало известно Evo-rus.com. 45

Кино Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.

Общество Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах. 11

Общество Во Франции режим чрезвычайного положения могут продлить до 24 июля Во Франции режим чрезвычайного положения может быть продлен до 24 июля, такую возможность рассматривает правительство страны, сообщает ТАСС.

Футбол Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной» Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.