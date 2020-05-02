Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru вчера в 13:03
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее
Автоновости дня вчера в 10:15
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews 11:08
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Здоровье
Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
Общество
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Газета.Ru 17:58
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Здоровье
Особенности бессимптомного течения коронавируса названы
Особенности бессимптомного течения китайского коронавируса названы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:39
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Кино
Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe
Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
Общество
Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка
В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
Общество
Во Франции режим чрезвычайного положения могут продлить до 24 июля
Во Франции режим чрезвычайного положения может быть продлен до 24 июля, такую возможность рассматривает правительство страны, сообщает ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург 11:04
Футбол
Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.
Soccer.ru 15:36
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Армия и оружие
Ветеран рассказал, как сбил самолет шпиона Пауэрса 1 мая 1960 года
1 мая 1960 года батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-75 сбила в небе над Свердловском американский самолет-шпион U-2.
ИА Красная Весна вчера в 12:29
Здоровье
У четырех человек обнаружили коронавирус на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19.
EastRussia 07:37
Общество
Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
Армия и оружие
Американские военные застрелили мирного жителя в Сирии
ФАН вчера в 20:57