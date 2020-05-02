Экономика

ВедомостиВедомостиКомпания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Холдинг Berkshire Hathaway распродал имевшиеся акции авиакомпаний США

ТАСС20:35

Компания миллиардера Баффета потеряла $50 млрд из-за коронавируса

Московский Комсомолец16:25

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbes11:22

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Ведомости13:12

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.ру12:08

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБК11:46

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Коммерсантъ16:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2,1K
Шоу-бизнес

У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

Пятый канал 09:47
437
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,4K
Общество

Соловьев оценил сообщения об особняке Малышевой в США

В комментарии Ura.ru Соловьев, оценивая критику в адрес Малышевой, напомнил, что она уже много лет «блистательно работает на Первом канале», а также является «замечательным врачом».
Взгляд.ру 30 апреля в 07:16
2,2K
Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК 14:13
97
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
22
Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
4
Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru 19:24
19
Происшествия

Жители села в Грузии мешали врачам вывезти зараженных коронавирусом

Деловое.ТВ 09:07
53
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
356
Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

BFM.ru 12:25
1,6K
Общество

В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий

Gazeta.SPb вчера в 10:37
342
Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
1
Политика

Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde.
Lenta.ru 20:36
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
199
Экономика

Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Здоровье

Очереди из скорых у больниц в Петербурге объяснили

Lenta.ru 20:24
58
Наука

Создано средство против неизлечимого рака

Evo-rus.com 07:30
24
Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
4
Здоровье

В Приморье продолжают работать более 50% трудящихся

В условиях режима самоизоляции и нерабочих дней в Приморском крае из 900 тысяч работающих продолжает трудиться порядка 500 тысяч человек, сообщил в интервью Российской газете губернатор Приморья Олег Кожемяко.
ВЕСТИ: Приморье 08:59
Авто

Российский авторынок может упасть на 30-50%

Как считают аналитики, годовые показатели по объему продаж новых автомобилей в России в этом году могут сократиться на 30% при наиболее удачном развитии ситуации.
AvtoVolgograda.ru вчера в 03:17
Здоровье

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
2
Общество

Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
25
Хоккей

Рене Фазель: «Обсуждаем перенос сроков проведения ЧМ-2021»

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что следующий чемпионат мира-2021 может поменять даты своего проведения.
Матч ТВ вчера в 08:48
3
Кино

Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года

Не имеющий пока что официального названия блокбастер выйдет 24 июня 2022 года.
Кинобизнес сегодня 05:13
1
Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
341
Политика

Чехия планирует открыть границы в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами: Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ 18:58
2
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид официально подтвердила беременность

Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело вчера в 04:38
Общество

Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока.
РБК вчера в 16:15
343
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уоррен Баффетт
Американский предприниматель
Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года - в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное