Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолец02 мая в 21:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничений в России
В конце апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Составлен рейтинг самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
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Звезду «Великолепного века» Селима Байрактара не узнают фанаты
Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
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Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала идеальную растяжку
Отечественная гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
Актуальные Новости 07:19
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
Футбол
Фанаты «Спартака» устроили перформанс для врачей на пустом стадионе
Болельщики устроили перформанс на пустом стадионе, выразив таким образом благодарность борцам с эпидемией.
Ридус 05:18
Общество
Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области
Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.
Интерфакс - Россия 04:58
Общество
60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
Здоровье
48-летняя женщина стала десятой жертвой коронавируса на Дону
У умершей жительницы Зимовниковского района были сопутствующие заболевания.
Evo-rus.com 06:29
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Авто
Автолюбители Японии оказались самыми патриотичными
Самые патриотичные автомобилисты, предпочитающие отечественный автопром иностранному, живут в Японии – там национальные бренды занимают свыше 95% авторынка.
Автоновости дня 07:26
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Эксперты рассказали, как распознать телефонных мошенников
В первую очередь специалисты советуют не принимать телефонные звонки из банка.
Мир новостей 07:06
Наука
Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море
Учеными обнаружена самая большая концентрация микропластика в море. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:22