Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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