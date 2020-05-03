Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
Происшествия
В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19
Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Здоровье
Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу
3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53
Наука
Как сердце влияет на чувства
Хотя сердце бьётся само по себе, и мозг не может командовать сердечной мышце, когда ей сокращаться и когда расслабляться, всё же сердце к мозгу прислушивается.
Наука и жизнь 01:09
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Общество
4 мая Алтайский край накроет непогода
Синоптики прогнозируют мощный ветер и грозу Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.
АМИТЕЛ 19:16
Армия и оружие
Лукашенко заявил о более сдержанной реакции Минска на учения НАТО
Минск, 3 мая 2020, 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.
REGNUM 07:38
Общество
Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая
Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая после снятия части ограничительных мер, введённых в Италии из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 21:23
Экономика
Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком
Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.
Profinance.ru 15:35
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Хоккей
Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным
Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:24
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Эхо Москвы 04:01
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда 19:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Футбол
Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru 22:31
Шоу-бизнес
Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус
Почитатели пары надеются, что у Иваковой и Папунаишвили еще будет возможность отыграться за пропущенный номер уже в следующем эфире шоу.
StarHit.ru 12:30
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru 14:20
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru 06:20
Происшествия
В Минусинске задержан подозреваемый в убийстве женщины-врача
В Минусинске задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины-педиатра, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Newslab.ru 11:05
Общество
Федор-ляльник: что категорически запрещено делать 4 мая
Считается, что сегодня удачный день для поиска пропавших людей и потерянных вещей. Сегодня категорически запрещено ругаться с близкими.
Волга-Медиа 22:17
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 22:31
Общество
Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин
Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ 22:45
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
Здоровье
Врач назвала причину ослабленного иммунитета у современных людей
Иммунитет у современных людей может быть ослаблен из-за антибиотиков.
NewInform 22:23