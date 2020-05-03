Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Один из крупнейших мировых холдингов Berkshire Hathaway распродал все принадлежащие ему акции четырех авиакомпаний США

Эхо Москвы05:04

Миллиардер Баффет продал все акции авиакомпаний

ПРАЙМвчера в 21:14

Холдинг Баффетта распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США

РБК02:35

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Коммерсантъ01:55

Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США

Московский Комсомолецвчера в 21:15

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Интерфакс02:44

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

ТАССвчера в 20:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
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Происшествия

В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус

Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
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Происшествия

В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19

Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Здоровье

Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу

3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53
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Наука

Как сердце влияет на чувства

Хотя сердце бьётся само по себе, и мозг не может командовать сердечной мышце, когда ей сокращаться и когда расслабляться, всё же сердце к мозгу прислушивается.
Наука и жизнь 01:09
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
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Общество

4 мая Алтайский край накроет непогода

Синоптики прогнозируют мощный ветер и грозу Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.
АМИТЕЛ 19:16
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о более сдержанной реакции Минска на учения НАТО

Минск, 3 мая 2020, 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.
REGNUM 07:38
Общество

Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая

Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая после снятия части ограничительных мер, введённых в Италии из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 21:23
Экономика

Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком

Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.
Profinance.ru 15:35
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Хоккей

Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным

Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:24
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи

Эхо Москвы 04:01
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда 19:33
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Футбол

Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru 22:31
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Шоу-бизнес

Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус

Почитатели пары надеются, что у Иваковой и Папунаишвили еще будет возможность отыграться за пропущенный номер уже в следующем эфире шоу.
StarHit.ru 12:30
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru 14:20
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru 06:20
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Происшествия

В Минусинске задержан подозреваемый в убийстве женщины-врача

В Минусинске задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины-педиатра, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Newslab.ru 11:05
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Общество

Федор-ляльник: что категорически запрещено делать 4 мая

Считается, что сегодня удачный день для поиска пропавших людей и потерянных вещей. Сегодня категорически запрещено ругаться с близкими.
Волга-Медиа 22:17
Происшествия

Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения

Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM вчера в 03:06
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Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 22:31
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Религия

Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников

РБК 12:37
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Общество

Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин

Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ 22:45
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
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Здоровье

Врач назвала причину ослабленного иммунитета у современных людей

Иммунитет у современных людей может быть ослаблен из-за антибиотиков.
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