Экономика
ТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 10 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10633 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.
РБК 03:49
Происшествия
Более 5 тысяч человек в Петербурге обследовали на коронавирус за сутки
Телеканал Санкт-Петербург 02:47
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
РИА Новости вчера в 17:26
Футбол
Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры в чемпионате Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:29
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Общество
Карта коронавируса в Свердловской области: в каком районе есть зараженные
Появилась карта коронавируса в Свердловской области, где указано в каком районе региона есть зараженные COVID-19.
КП - Екатеринбург 02:56
Общество
Риэлторы объяснили падение цен на съемное жилье в Санкт-Петербурге
Риэлторы объяснили снижение цен на съемное жилье в Северной столице.
Невские Новости вчера в 15:18
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года
В свою очередь Минпросвещения рекомендовало регионам свои сроки окончания учебного года.
Donday.ru 01 мая в 00:39
Общество
92 человека за сутки заболели коронавирусом в Тульской области
На 30 апреля на территории Тульской области 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из низ 91 человек выздоровел, в том числе 16 за минувшие сутки, 7 человек скончались.
Kursk.com 30 апреля в 06:41
Общество
Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Общество
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
Как заметили в ведомстве: «За последние сутки подтверждена информация о 57 летальных случаях с коронавирусом».
Журналистская правда вчера в 04:55
Общество
В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
"После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.
ТАСС вчера в 20:04
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 30 апреля в 22:09
Кино
Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки
Как сообщает издание Variety в США покончил с собой один из создателей фильма ужасов 1988 года - «Детские игры».
Live24 01:39
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Кабмин РФ снял запрет на экспорт медицинских масок
Индивидуальную защиту и маски теперь смогут экспортировать. Временный запрет на вывоз средств индивидуальной защиты был снят.
iReactor 02:50
Общество
Причины, по которым могут уволить в период пандемии
Все причины, по которым компания может расторгнуть отношения с сотрудником, изложены в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru 01:13