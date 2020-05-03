Экономика

ТАССТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
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