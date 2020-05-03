Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Один из крупнейших мировых холдингов Berkshire Hathaway распродал все принадлежащие ему акции четырех авиакомпаний США

Эхо Москвы05:04

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Интерфакс02:44

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Коммерсантъ01:55

Холдинг Баффетта распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США

РБК02:35

Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США

Московский Комсомолецвчера в 21:15

Миллиардер Баффет продал все акции авиакомпаний

ПРАЙМвчера в 21:14

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

ТАССвчера в 20:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
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Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась

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В Подмосковье ввели «масочный режим»

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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

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Общество

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
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Восьмой пациент с коронавирусом умер в Калининградской области

В Калининградской области от коронавируса умер ещё один человек.
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В Бурятии за сутки 28 человек заразились коронавирусом

Общее число заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки на 28, до 325, сообщается на сайте минздрава республики.
РИА Новости 01 мая в 00:54
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Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
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Общество

Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня

Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Здоровье

Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
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ИА InterMedia вчера в 01:17
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Общество

Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
Gazeta.SPb вчера в 22:47
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

Российская газета 01 мая в 06:33
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Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
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Общество

Аксенов заявил о нашествии туристов в Крым, несмотря на запрет

Глава Крыма Сергей Аксенов посетовал, что несмотря на запрет из-за пандемии коронавируса, на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России.
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Общество

Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Общество

Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом

Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Стоимость масок в Забайкалье обусловлена их закупочной ценой – Лапа

Повышение цен на медицинские маски в Забайкалье не нарушает норм законодательства.
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