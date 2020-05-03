Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Один из крупнейших мировых холдингов Berkshire Hathaway распродал все принадлежащие ему акции четырех авиакомпаний США

Эхо Москвы05:04

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Интерфакс02:44

Миллиардер Баффет продал все акции авиакомпаний

ПРАЙМвчера в 21:14

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Коммерсантъ01:55

Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США

Московский Комсомолецвчера в 21:15

Холдинг Баффетта распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США

РБК02:35

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

ТАССвчера в 20:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
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Экономика

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
ТАСС 08:43
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Происшествия

В Крыму поймали украинца, пришедшего за «лучшей жизнью»

После задержания украинец сообщил, что шел в Крым "в поисках лучших условий для жизни".
Вести.Ru 07:13
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
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Здоровье

В Минздраве рассказали, когда можно ждать конца эпидемии коронавируса

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Охранник угнал автомобиль, принадлежащий монастырю в центре Москвы

Охранник расположенного в центре Москвы Богородице-Рождественского монастыря похитил автомобиль стоимостью почти 2,5 млн рублей, который принадлежит этому монастырю.
ТАСС 04:34
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Гаджеты

Видеокарты Nvidia дешевеют

Как пишет источник, партнеры Nvidia уже начали расчищать склады для перспективных новинок. Первое сообщение об этом появилось в China Times.
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Футбол

Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина

Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая

Тульская пресса 01:42
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Общество

Вирусолог назвал глупостью решение провести парад Победы в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что не может отменить парад Победы 9 мая из-за того, что президента не поймут жители страны.
News.ru 08:54
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Общество

Голосовой помощник начал помогать москвичам продлевать пропуска

"Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора - голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по СМС и ответит на другие типовые вопросы", - приводятся на сайте слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.
РИА Новости 08:51
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Происшествия

СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы

RT на русском вчера в 13:26
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
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Здоровье

Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса

В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
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Кино

Данила Козловский отмечает 35-летие

News.ru 02:16
Общество

Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из России

Правительство России отменило мораторий на вывоз медицинских масок, за исключением случаев международной гуманитарной помощи другим странам.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Общество

Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня

Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
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Шоу-бизнес

Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
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Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов

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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
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