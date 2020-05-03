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Футбол Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.

Общество Вирусолог назвал глупостью решение провести парад Победы в Белоруссии Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что не может отменить парад Победы 9 мая из-за того, что президента не поймут жители страны. 1

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