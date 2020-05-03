Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
Экономика
Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
ТАСС 08:43
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
В Крыму поймали украинца, пришедшего за «лучшей жизнью»
После задержания украинец сообщил, что шел в Крым "в поисках лучших условий для жизни".
Вести.Ru 07:13
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда можно ждать конца эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Охранник угнал автомобиль, принадлежащий монастырю в центре Москвы
Охранник расположенного в центре Москвы Богородице-Рождественского монастыря похитил автомобиль стоимостью почти 2,5 млн рублей, который принадлежит этому монастырю.
ТАСС 04:34
Гаджеты
Видеокарты Nvidia дешевеют
Как пишет источник, партнеры Nvidia уже начали расчищать склады для перспективных новинок. Первое сообщение об этом появилось в China Times.
iXBT.com вчера в 16:03
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Футбол
Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Общество
Вирусолог назвал глупостью решение провести парад Победы в Белоруссии
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что не может отменить парад Победы 9 мая из-за того, что президента не поймут жители страны.
News.ru 08:54
Общество
Голосовой помощник начал помогать москвичам продлевать пропуска
"Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора - голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по СМС и ответит на другие типовые вопросы", - приводятся на сайте слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.
РИА Новости 08:51
Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Кино
Данила Козловский отмечает 35-летие
News.ru 02:16
Общество
Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из России
Правительство России отменило мораторий на вывоз медицинских масок, за исключением случаев международной гуманитарной помощи другим странам.
РБК 05:44
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня
Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38