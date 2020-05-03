Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Политика
Лукашенко решил не отменять парад Победы на фоне пандемии
В Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, поскольку «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие провели.
РБК 06:02
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Общество
В Санкт-Петербурге жертвой коронавируса стал пожилой мужчина
В воскресенье федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом информировал о смерти одного больного коронавирусом в Петербурге, общее число умерших в городе достигло 34, всего зарегистрированы 5029 случаев (прирост на 295 за сутки), выздоровел 1061 человек (+184 за сутки).
РИА Новости 09:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии
К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Собчак жестко высмеяла прямые эфиры звезд в Instagram
Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.
ФАН 05:31
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Эксперт допустила, что власти раздадут россиянам «пустые деньги» во избежание массовых протестов
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не предлагал «раздачу денег» россиянам.
Росбалт 09:14
Космос
Гравитационные волны станут детекторами для поиска миллионов черных дыр в эволюции Вселенной
Новое исследование подтверждает этот факт, оно же предполагает, что масса черной дыры может помочь определить историю расширения Вселенной, используя только данные гравитационных волн.
Экология Регионов вчера в 12:55
Здоровье
Онищенко рассказал о важности правильной утилизации медицинских масок
По мнению Онищенко, ношение медицинских масок необходимо, потому что более 70% населения болеют коронавирусом бессимптомно.
News.ru вчера в 09:00
Общество
Британские врачи покупали средства защиты за свой счет
Почти половина британских медиков признались, что им приходилось покупать средства защиты за собственные средства.
Pravda.Ru 09:01
Происшествия
Силовики не нашли опасных предметов в правительстве
Сигнал злоумышленника о минировании здания правительства Калининградской области, на улице Дмитрия Донского, 1, оказался ложным.
Русский Запад 09:31
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Здоровье
В Калининграде умерла медсестра с коронавирусом
В Калининграде умерла медсестра с коронавирусом В Калининграде умерла 65-летняя медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак, заразившаяся коронавирусом.
Медиазона 08:47
Политика
Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук
«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.
REGNUM 06:52
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей быть осторожными в связи с грозой и порывистым ветром.
Москва 24 09:07
Музыка
Gorillaz выпустили песню памяти Тони Аллена
ИА InterMedia вчера в 14:23
Общество
Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
Увеличение числа заразившихся коронавирусом в России может быть связано с тем, что выросло количество тестируемых на определение инфекции, заявил РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБК 08:01
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16