Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Один из крупнейших мировых холдингов Berkshire Hathaway распродал все принадлежащие ему акции четырех авиакомпаний США

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Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

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Московский Комсомолецвчера в 21:15

Холдинг Баффетта распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США

РБК02:35

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

ТАССвчера в 20:35
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса

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Политика

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Вести.Ru 03:37
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Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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Политика

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«Белшина» — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

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Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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822 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2290 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
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Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
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Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
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