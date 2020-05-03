Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Политика
Песков рассказал о желании спеть 9 мая песню «День Победы»
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков намерен 9 мая не только поработать, но и спеть песню "День Победы".
Интерфакс 06:06
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
В России сняли временный запрет на вывоз медицинских масок
Москва, 3 мая 2020, 12:49 — REGNUM Правительство России отменила временный запрет на вывоз средств индивидуальной защиты из страны.
REGNUM 05:49
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Политика
Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия 00:30
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Общество
В Минюсте России предложили участвовать в заседаниях суда из дома
Министерство юстиции России готовит законопроект, предлагающий сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет.
Известия 02:55
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусом
Известия вчера в 10:29
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:18
Общество
Аксенов заявил о нашествии туристов в Крым, несмотря на запрет
Глава Крыма Сергей Аксенов посетовал, что несмотря на запрет из-за пандемии коронавируса, на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания 01 мая в 13:25
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
Общество
Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:13
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Село Ногир Северной Осетии частично осталось без связи - неизвестные сожгли антенну сотового оператора МТС, рассказал глава республики Вячеслав Битаров.
Эхо Москвы 04:01
Футбол
«Белшина» — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Белшина» — «Динамо-Брест».
Чемпионат 03:00
Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Lenta.ru вчера в 02:08
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
822 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2290 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 05:30
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК вчера в 05:19