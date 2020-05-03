Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Общество
92 человека за сутки заболели коронавирусом в Тульской области
На 30 апреля на территории Тульской области 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из низ 91 человек выздоровел, в том числе 16 за минувшие сутки, 7 человек скончались.
Kursk.com 30 апреля в 06:41
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения напал на медицинских работников, когда они оказывали помощь пациентке на дому.
ТАСС 04:42
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru 01 мая в 19:45
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Авто
Рестайлинг в СССР. Как могли выглядеть советские автомобили
ВАЗ-2103 В середине 1970-х АвтоВАЗ решил обновить модную "тройку" и заказал рестайлинг не абы кому, а специалистам Porsche.
AutoNews 01 мая в 04:53
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Дату окончания эпидемии коронавируса в России скорректировали
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 05:07
Общество
71 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане
У соседей Лидером по распространению короновисной инфекции среди соседних с Татарстаном регионов остается Нижегородская область, за последние сутки здесь официально подтверждены 252 новых случая заражения.
Новый Век 05:13
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Экономика
150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве
В Москве выставили на открытые аукционы 150 посещений для малого и среднего бизнеса.
Москва 24 02:31
Общество
Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
Армия и оружие
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 02:43
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Российская газета 03:45
Здоровье
Проценко назвал характерный симптом при заражении коронавирусом
Заразившиеся коронавирусом часто сталкиваются с временной утратой обоняния и осязания, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
Rambler News Service 05:14
Происшествия
В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
Шоу-бизнес
Телезрители возмущены победой Ангарской в проекте «Последний герой»
Экономика сегодня вчера в 16:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Перу
В субботу на юго-востоке Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.
РЕН ТВ вчера в 21:28
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
Футбол
«Локомотив» вновь интересуется защитником ПАОКа Яннулисом
В конце декабря 2019 года появилась информация, что «Локомотив» интересуются защитником.
Sport24.ru 03:49
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07