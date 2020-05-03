Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Один из крупнейших мировых холдингов Berkshire Hathaway распродал все принадлежащие ему акции четырех авиакомпаний США

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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