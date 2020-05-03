Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.

Технологии Русскоязычный хакер взломал более 500 тысяч аккаунтов в Zoom Продавцом оказался русскоязычный пользователь мессенджера Telegram.Несмотря на взлетевшую во время карантина популярность сервиса Zoom, появлялось много сообщений о его уязвимостях. 39

Происшествия В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. 1

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Общество Самолет со 120 россиянами прибыл из Берлина на родину Чартерный рейс с 120 россиянами на борту вылетел из Берлина в Казань и Новосибирск, сообщили в российском посольстве в Германии в Facebook.

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