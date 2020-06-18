Политика
Военное делоБерлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой в Вене, прошедшей в четверг, выразил надежду на успех в переговорном процессе между Россией и США по контролю над вооружениями, которые запланированы на 22 июня в Вене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями
Военное дело18 июня в 07:19
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Футбол
Мутко считает, что матч «Сочи» — «Ростов» следовало перенести
Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата страны между "Сочи" и "Ростовом".
Газета.Ru 03:32
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Шоу-бизнес
Домогаров обратился к общественности в защиту Ефремова
Артист заявил, что он больше не испытывает уважения к своим зрителям и не хочет перед ними выступать.
Ньюс-НН вчера в 10:28
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Армия и оружие
Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов
17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Единоборства
Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Происшествия
В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:42
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
В рамках исследования ученые изучили действие препарата у 2000 пациентов и сравнили его с результатами 4000 пациентов, которые его не получали.
Машины и Механизмы 18 июня в 01:03
Недвижимость
Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость
В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе.
РБК 04:07
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30