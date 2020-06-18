Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой в Вене, прошедшей в четверг, выразил надежду на успех в переговорном процессе между Россией и США по контролю над вооружениями, которые запланированы на 22 июня в Вене.

Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями

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