Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 536

Кино Майор возвращается: «Мосгаз. Катран» скоро на Первом канале Скоро на Первом – новое расследование майора Черкасова о подпольных казино в СССР Новый сериал снял режиссер Сергей Коротаев, который работал и над «Формулой мести».

Наука Объяснен самый распространенный симптом коронавируса По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. 22

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 154

Общество В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%. 21

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой. 45

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 252

Общество ЕГЭ перенесли на более поздний срок "Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства. 1,1K

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 37

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,5K

Политика Байден опередил Трампа в предвыборной гонке Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Футбол В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина 14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.