Политика
ИзвестияБерлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Вести.Ru 12:32
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Кино
Майор возвращается: «Мосгаз. Катран» скоро на Первом канале
Скоро на Первом – новое расследование майора Черкасова о подпольных казино в СССР Новый сериал снял режиссер Сергей Коротаев, который работал и над «Формулой мести».
Tricolor TV Magazine 06:45
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ
Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах.
Рамблер 02:09
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
REGNUM вчера в 07:54
Общество
В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ
Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%.
Stolica58.ru 11:37
Здоровье
Александр Нестерук: Произошёл завоз коронавируса в сельскую местность
Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
Псковское агентство информации 11:17
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта
RuNews24.ru 02:20
Политика
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Lenta.ru 16:32
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Гаджеты
Intel представит новый восьмиядерный процессор Core i9-10885H
Представители американской корпорации, специализирующейся на производстве электронных устройств и компьютерных компонентов, презентуют процессор Core i9-10885H.
NewInform 06:44
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
Карелинформ 09:43
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Футбол
В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина
14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.
ProstoProSport 09:24
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04