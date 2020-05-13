Политика

ИзвестияИзвестияБерлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
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Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
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Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
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