Никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ - переговоры с Путиным и российской делегацией. Он добавил, что Меркель и Маас прибудут в Москву около 14:30 мск.

В ФРГ озвучили программу визита Меркель в Москву

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