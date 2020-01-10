Политика
Аргументы и ФактыВ ФРГ озвучили программу визита Меркель в Москву
Никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ - переговоры с Путиным и российской делегацией. Он добавил, что Меркель и Маас прибудут в Москву около 14:30 мск.
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Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
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