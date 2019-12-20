Политика

РИА НовостиРИА НовостиБерлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
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Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

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News.ru16:26

Пушков оценил способность Германии ответить на санкции США

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Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно трогать тело советского вождя Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
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В официальном сообщении ЦОС, которое публикуют ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», информация о трех нападавших опровергается.
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Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
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В компании Tesla рассказали, что автомобиль Model 3 может подешеветь на 20%.
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

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Предлагаемая судебная реформа может привести к выходу Польши из состава Европейского Союза, говорится в опубликованном заявлении Верховного суда республики.
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ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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