Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.

Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

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