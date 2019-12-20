Политика

РИА НовостиРИА НовостиБерлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
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Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

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Пушков назвал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

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Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Пушков усомнился в способности Берлина идти войной на Вашингтон

News.ruвчера в 16:26

Пушков оценил способность Германии ответить на санкции США

REGNUMвчера в 18:06
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Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.
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Политика

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Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
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Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
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ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости вчера в 19:35
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Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
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О невыполнении некоторых показателей нацпроекта "Жильё и городская среда" будет доложено президенту России Владимиру Путину 25 декабря, заявил на коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
РИА Новости вчера в 09:48
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Вирус АЧС выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявили первый случай занесения африканской чумы свиней (АЧС).
Известия 01:18
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Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
РЕН ТВ 01:42
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Как проходил первый полет к Плутону

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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Американский адмирал высоко оценил российский флот

Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
ТВ Центр 18 декабря в 13:04
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