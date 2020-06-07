с чего всё началось

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.

Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии

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