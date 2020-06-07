Политика
Взгляд.руБерлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag.Аргументы и Фактывчера в 21:44
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Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Известия вчера в 21:53
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Армия и оружие
Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне
Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне для подавления протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 07:18
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.
Lenta.ru 06:26
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Религия
Службы по случаю праздника Троицы пройдут в российских храмах
День Святой Троицы в России отмечается на 50-е сутки после окончания Пасхи, поэтому праздник также принято называть Пятидесятницей.
Экономика сегодня 02:27
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.
ТАСС 03:06
Кино
Михаил Кокшенов умер от коронавируса
Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
Наука
Коронавирус останется навсегда, но вакцина сделает его незаметным
COVID-19 останется с ним навсегда. Однако, благодаря вакцине, он будет незаметен и привычен, также как и другие респираторные инфекции.
ToDay News Ufa 05:11
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы 05 июня в 12:03
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
РИА Новости 07:29
Общество
Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета
В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
Российская газета 05 июня в 04:00
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания 04 июня в 12:40
Футбол
Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам
Газета.Ru вчера в 19:10
Футбол
Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в ЦСКА
Life.ru 05 июня в 18:41
Шоу-бизнес
Михаил Кокшенов не оставил завещания
Бывшая супруга подчеркивает, что Михаил Михайлович, несмотря на случившийся инсульт 3 года назад, без средств к существованию не остался.
Kleo.ru 03:38
Технологии
Использование Windows 7 может привести к поломке компьютера
Агентство NetMarketShare опубликовало исследования, что почти четверть домашних компьютеров используют Windows 7. Операционная система появилась 11 лет назад и стала одной из самых любимых ПО для жителей всех стран.
Народные новости 07:20
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46