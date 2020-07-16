Политика
РБКБерлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
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с чего всё началось
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.Известия09:02
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Космос
Спасительный астероид
Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.
Российская газета 13:34
Спорт
Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости 13:56
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Басманный суд Москвы постановил отправить в СИЗО еще двух фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей.
Газета.Ru 14:39
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах
Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
Культура
Рязанский театральный коллектив выиграл грант в два миллиона рублей
Лауреаты получили грант в размере двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:33
Энергетика
Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле
"В июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности", - сообщил он.
ТАСС 14:08
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Футбол
Судьба «Крыльев Советов» решится в понедельник
Ситуация с «Химками» решит судьбу самарских «Крыльев Советов», стоящих на вылет из РПЛ.
Спорт день за днем 11:41
Шоу-бизнес
Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске
Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
Вести.Ru 07:50
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Происшествия
На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата.
Газета.Ru 13:28
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Космос
ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды
Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз.
ГЛАС.RU вчера в 08:43
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Технологии
Пользователи Windows остались без Paint после обновления
Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы.
РЕН ТВ 13:12