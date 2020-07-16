с чего всё началось

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.

Космос Спасительный астероид Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.

Спорт Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 104

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 1,4K

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,1K

Происшествия Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми Басманный суд Москвы постановил отправить в СИЗО еще двух фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов. 837

Энергетика Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле "В июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности", - сообщил он.

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 90

Футбол Судьба «Крыльев Советов» решится в понедельник Ситуация с «Химками» решит судьбу самарских «Крыльев Советов», стоящих на вылет из РПЛ.

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 8

Происшествия Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. 4

Происшествия На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата. 2

Космос ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз. 12

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование. 327