с чего всё началось

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 630

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 1,6K

Шоу-бизнес Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.

Кино В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.

Происшествия Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. 55

Политика В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.

Наука Австралийские ученые приблизились к созданию органических суперкомпьютеров Свойства полностью органического гибкого полупроводника, который может стать основой для создания мощных и при этом быстроразлагаемых компьютеров, обнаружили ученые из Австралийского Национального Университета (The Australian University, ANU), 15 июля сообщает пресс-служба университета. 2

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 281

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 3

Авто Maserati представила гибридный Ghibli Производство гибридного Maserati Ghibli начнется в сентябре, а в продаже он появится до конца 2020 года. 2

Армия и оружие Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN. 185

Шоу-бизнес Нюша раскрыла причину расставания с Кридом Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании. 1

Финансы В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки "Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин. 2

Происшествия Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.

Экономика Акции «Южуралникеля» раллируют четвертый день подряд Котировки "Южуралникеля" растут в Москве четвертый день подряд (во вторник их рост составил 39,7%, в понедельник - 33,7%, 10 июля - почти 18%).