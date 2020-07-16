с чего всё началось

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.

Экономика Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам. 7

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 231

Здоровье Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей Другой высокопоставленный источник заявил, что в Екатеринбург летит большая делегация из Минздрава РФ — в том числе советники и заместители министра: «Это позволит максимально аргументированно доказать неэффективность горздрава Екатеринбурга и его главы Дениса Демидова». 32

Музыка Hurts выпустили клип «Redemption» Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.

Общество Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2 Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.

Здоровье В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней. 588

Футбол Локомотив — ЦСКА 2:1 ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.

Общество В полевом госпитале Ленэкспо не осталось пациентов Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 18:42 — REGNUM В петербургском полевом госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» не осталось пациентов. 116

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник. 2,2K

Здоровье Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа. 3

Игры Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition. 2

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 1