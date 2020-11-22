Армен Джигарханян обратился к жене с признанием перед смертью

Рядом с Арменом Борисовичем в роковой момент не оказалось его родственников и близких, тем не менее его бывшая жена Татьяна Власова, с которой Джигарханян сблизился в последние пару лет, всё-таки успела провести последний разговор с Арменом Борисовичем перед его уходом.