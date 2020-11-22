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Вести.Ru
Вести.Ru

Берлин подтвердил поддержку «Северного потока-2»

Компания Uniper заявила о политической поддержке проекта "Северный поток-2" со стороны руководства ФРГ. Германия считает газопровод важной частью обеспечения безопасности поставок топлива.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Uniper заявил, что Германия подтвердила поддержку «Северного потока — 2»

Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку 2" ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива, заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper.
РИА Новости08:21
Подробнее о событии
Известия

Uniper заявила о контактах с властями по возможным санкциям США против СП-2

Известия08:48
Коммерсантъ

Uniper сообщил о попытках США сорвать «Северный поток-2»

Коммерсантъ08:35
РИА Новости

Uniper заявил, что Германия подтвердила поддержку «Северного потока — 2»

РИА Новости08:21
RT на русском

В Uniper заявили о попытках США подорвать «Северный поток — 2»

RT на русском08:30
ТК Звезда

Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северного потока-2»

ТК Звезда08:26
Газета.Ru

Uniper заявила, что США продолжают попытки по подрыву «Северного потока - 2»

Газета.Ru08:23
Вести.Ru

Берлин подтвердил поддержку «Северного потока-2»

Вести.Ru08:33

В Uniper заявили о попытках США подорвать «Северный поток — 2»

«Uniper c сожалением отмечает, что США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток — 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы», — заявили в компании.
RT на русском08:30

В Англии перейдут к системе локальных карантинов

Лондон, 22 ноября 2020, 02:42 — REGNUM Режим всеобщего карантина в Англии в декабре заменят системой локальных карантинных ограничений, сообщает агентство PA со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства Бориса Джонсона.
REGNUM18:42

ЦСКА — Сочи 1:1

В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с "Сочи".
Газета.Ru07:53

Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) делает это соглашение нежизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Ведомости08:29

Новый Ford F-150 не расстанется с V8

Стало известно о том, что полноразмерный пикап Ford F-150 нового поколения, вопреки появившимся недавно слухам, не расстанется с бензомотором Coyote V8.
UsedCars.ru20 ноября в 09:50

Армен Джигарханян обратился к жене с признанием перед смертью

Рядом с Арменом Борисовичем в роковой момент не оказалось его родственников и близких, тем не менее его бывшая жена Татьяна Власова, с которой Джигарханян сблизился в последние пару лет, всё-таки успела провести последний разговор с Арменом Борисовичем перед его уходом.
Bimru.ru04:26

В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса

Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались еще 1448 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости08:50

Въезжающих в Ростовскую область планируют отправлять на карантин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу заявил, что въезжающие в регион должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19.
RT на русском06:43

Gigabyte начала продавать GeForce RTX 3060 Ti Eagle с 8 ГБ ОЗУ

Фото RTX 3060 Ti в эталонном исполнении Founders Edition появились на интернет ресурсе «videocardz.com» Судя по опубликованным фотографиям, система охлаждения новой GeForce RTX 3060 Ti мало в чем отличается от старших моделей линейки.
Центральная Служба Новостей05:29