Берлин подтвердил поддержку «Северного потока-2»
Компания Uniper заявила о политической поддержке проекта "Северный поток-2" со стороны руководства ФРГ. Германия считает газопровод важной частью обеспечения безопасности поставок топлива.В источнике
С чего всё началось
Uniper заявил, что Германия подтвердила поддержку «Северного потока — 2»
Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку 2" ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива, заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper.
РИА Новости08:21
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