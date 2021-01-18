Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». По информации издания, США уже уведомили об этом правительство ФРГ и других европейских партнеров.

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