Берлин подтвердил введение санкций США против трубоукладчика «Северного потока-2»
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». По информации издания, США уже уведомили об этом правительство ФРГ и других европейских партнеров.В источнике
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Конец транзитной ренты. Чем «Северный поток–2» может угрожать «Инициативе трех морей»
BaltNews.ee17 января в 14:00