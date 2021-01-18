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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Берлин подтвердил введение санкций США против трубоукладчика «Северного потока-2»

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». По информации издания, США уже уведомили об этом правительство ФРГ и других европейских партнеров.В источнике
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Взгляд.ру

Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии

Взгляд.ру22:57
RT на русском

Эксперт оценил возможные новые санкции США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 13:42
Lenta.ru

Германия отреагировала на возможные санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ru17:25
ТАСС

В Минэкономики ФРГ выразили сожаление о решении США ввести санкции против «Фортуны»

ТАСС16:12
РИА Новости

Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости17:07
Известия

Эксперт оценил возможные санкции США по «Северному потоку – 2»

Известия20:34
BaltNews.ee

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