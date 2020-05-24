Коронавирус
КоммерсантъБерлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel. В Берлине свободны около 8 тыс. коек, уточняет издание.
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Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
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Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru 03:45
Происшествия
В Приморье загорелась кровля больницы
Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 18:04
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
Политика
МИД РФ ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на претензии США относительно целей наблюдательных полётов.
Актуальные Новости 09:53
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Общество
В Якутии за сутки выявили рекордное число заражённых коронавирусом
Якутск, 22 мая 2020, 10:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 80 новых носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22 мая в 03:29
Здоровье
Анна Попова назвала число регионов, где можно снимать ограничения
Попова подчеркнула, что из режима изоляции «важно выходить осторожно», и главное — «не впасть в эйфорию».
Говорит Москва 11:22
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Футбол
Алиев: «„Динамо“ не вышло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Семина»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев считает, что клуб не вышел в финал Кубка УЕФА-2008/09 из-за российского специалиста Юрия Семина, который тогда занимал пост главного тренера.
Sport24.ru 19:30
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform 09:13
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
Баскетбол
От «Последнего танца» Джордана до «Стрельцова» Петрова. Спортивные фильмы в мировом кинематографе
Во время карантина, наверное, всем приходилось искать лучшие фильмы про спорт, но нам повезло, что как раз недавно вышла документальная история про культового Майкла Джордана под названием «Последний танец».
ProstoProSport вчера в 15:00
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Здоровье
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Политика
Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ согласился с новым форматом плей-офф
Формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
News.ru вчера в 00:38
Общество
Михалков заявил о кампании против «БесогонТВ»
Медийным личностям предлагали за крупную сумму принять участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ».
URA.Ru 18:06
Футбол
Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»
Экс-форвард "Урала" Роман Павлюченко поддержал нападающего "шмелей" Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
Soccer.ru 17:17
Футбол
Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Российская газета 16:06