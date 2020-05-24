Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel. В Берлине свободны около 8 тыс. коек, уточняет издание.

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

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