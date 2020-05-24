с чего всё началось

Бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер предложил Москве помощь в лечении коронавирусной инфекции. Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 15

Общество Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений. 307

Культура Студия Pixar сняла мультфильм про геев Студия Pixar уже давно радует своих поклонников качественными мультфильмами и старается быть на острие трендов.

Происшествия В больнице в Партизанске потушили пожар Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. 31

Культура Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки. 7

Авто Новая Kia Optima не приедет в Европу С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу. 2

Кино Пятая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом станет последней Штатный сценарист боевиков про Джона Уика Дерек Колстад пообщался с порталом ComicBook и в ходе разговора поделился планами насчет дальнейшего развития франшизы про Бабу Ягу, которая вот-вот разрастется на четвертый фильм, спин-офф «Балерина» и сериал Starz «Отель "Континенталь"». 7

Гаджеты Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку. 2

Кино Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик» Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков. 15

Общество Всероссийский последний звонок пройдет в онлайн-формате В понедельник, 25 мая, для выпускников школ со всей России пройдет праздник последнего звонка в режиме онлайн. 181

Авто Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса. 1

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K