Коронавирус
Gazeta.SPbБерлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер предложил Москве помощь в лечении коронавирусной инфекции. Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
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с чего всё началось
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.Коммерсантъвчера в 19:17
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Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы
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