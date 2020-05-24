Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваБерлин предложил взять на лечение пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил с предложением принять пациентов из Москвы — города-побратима германской столицы — для лечения от коронавирусной инфекции. По словам Мюллера, город готов оказывать подобную помощь при наличии соответствующей возможности у местных больниц.
Читать в источнике
Комментировать156
с чего всё началось
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel
.
Коммерсантъвчера в 19:17

Подробнее о событии

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Lenta.ruвчера в 18:09

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

РБКвчера в 18:06

Берлин готов принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Московский Комсомолецвчера в 16:51

Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19

РИА Новостивчера в 16:52

Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы

Российская газетавчера в 17:04

Берлин сообщил о готовности принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Газета.Ruвчера в 16:26

В Берлине выразили готовность разместить пациентов с коронавирусом из Москвы

ТАССвчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

Ведомости вчера в 12:44
1,9K
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
1,2K
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за серьезной "заразы", об этом он заявил в видеообращении, размещенном в ВКонтакте.
РИА Новости вчера в 23:43
74
Общество

Глава Орла Александр Муромский стал вдвое богаче

Орелград вчера в 12:15
Происшествия

На Алтае потушили пожар, в котором могли погибнуть люди

REGNUM 00:21
3
Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
Общество

112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки

Твой Иркутск вчера в 21:55
21
Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
1,5K
Происшествия

Пожар произошел в больнице в Приморье

Интерфакс вчера в 18:00
29
Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
45
Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
161
Общество

На Южном Урале ожидаются грозы и град

Завтра на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с.
Челябинский обзор 23 мая в 09:41
Политика

Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи Национального народного конгресса в Пекине уличил некоторые политические силы США в том, что они подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
Lenta.ru вчера в 23:35
6
Игры

Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой

Ferra вчера в 10:09
3
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
149
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
13
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
1,4K
Здоровье

В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
Что происходит вчера в 07:10
131
Здоровье

В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе

Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
175
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
630
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
Lenta.ru вчера в 13:21
1
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru вчера в 12:20
Политика

Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода

Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
4,7K
Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
6
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
519
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

RuNews24.ru вчера в 05:25
64
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
277
Общество

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
107
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаэль Мюллер
Немецкий политик
Немецкий политик, член СДПГ, правящий бургомистр Берлина с 11 декабря 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное