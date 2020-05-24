Коронавирус
Вечерняя МоскваБерлин предложил взять на лечение пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил с предложением принять пациентов из Москвы — города-побратима германской столицы — для лечения от коронавирусной инфекции. По словам Мюллера, город готов оказывать подобную помощь при наличии соответствующей возможности у местных больниц.
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с чего всё началось
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.Коммерсантъвчера в 19:17
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Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы
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