с чего всё началось

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил с предложением принять пациентов из Москвы — города-побратима германской столицы — для лечения от коронавирусной инфекции. По словам Мюллера, город готов оказывать подобную помощь при наличии соответствующей возможности у местных больниц.

Берлин предложил взять на лечение пациентов с коронавирусом из Москвы

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