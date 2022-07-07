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Берлин просит Оттаву вернуть турбину «Газпрому»

Со следующей недели трубопровод закрывается на ремонт, и власти Германии опасаются, что Москва вообще не возобновит прокачку газа.
BFM.ru
В Берлине допускают, что Россия не запустит «Северный поток» даже в случае возврата турбины, но хотят усложнить для Кремля обоснование гипотетического эмбарго.
BFM.ru
Тем временем цены на газ в Европе в четверг, 7 июля, приблизились к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров — такого не было с марта.
BFM.ru
Немецкие власти отметили, что Канада столкнётся со сложностями при попытки возврата турбины из-за санкций.
Infinica

Подробнее о событии

Берлин выпрашивает у Канады турбину компании «Газпром»
Infinicaвчера в 12:23
Германия просит Канаду вернуть турбину «Газпрому»
BFM.ruвчера в 12:09
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