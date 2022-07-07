Ранее 8 июля Reuters со ссылкой на источник в Министерстве энергетики Украины сообщил, что Киев призвал Оттаву не передавать турбины для газопровода «Северный поток», поскольку, по мнению украинской стороны, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России.
Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.