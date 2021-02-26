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Газета.Ru
Газета.Ru

Берлин рассматривает четыре сценария для «Северного потока-2»

У ФРГ есть четыре сценария дальнейших действий относительно газопровода "Северный поток – 2": создание механизма отключения трубопровода при остановке транзита газа через Украину, "заморозку" строительства на время дискуссий с США, рост инвестиций в украинский энергетический сектор, а также достройка СП-2, несмотря на давление американских властей, пишет издание Handelsblatt.В источнике
С чего всё началось
Немецкая газета Handelsblatt
 пишет со ссылкой на источники в германских правительственных кругах, что власти ФРГ рассматривают четыре основных варианта действий в отношении трубопровода «Северный поток-2».
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«Механизм» для Украины. В Германии назвали оптимальный сценарий для «Северного потока-2»

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Handelsblatt: власти Германии рассматривают четыре варианта действий в отношении «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 07:14

В Германии назвали четыре варианта будущего «Северного потока-2»

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СМИ: в Германии обсуждают четыре варианта будущего «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 05:38

Handelsblatt: Германия приготовила четыре сценария для «Северного потока — 2»

ФАНвчера в 04:56

СМИ: Германия рассматривает четыре варианта действий по «Северному потоку-2»

Вести.Ruвчера в 04:25

СМИ: правительство ФРГ составило четыре плана по «Северному потоку - 2»

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