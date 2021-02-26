Берлин рассматривает четыре сценария для «Северного потока-2»
У ФРГ есть четыре сценария дальнейших действий относительно газопровода "Северный поток – 2": создание механизма отключения трубопровода при остановке транзита газа через Украину, "заморозку" строительства на время дискуссий с США, рост инвестиций в украинский энергетический сектор, а также достройка СП-2, несмотря на давление американских властей, пишет издание Handelsblatt.В источнике
С чего всё началось
Немецкая газета Handelsblatt
пишет со ссылкой на источники в германских правительственных кругах, что власти ФРГ рассматривают четыре основных варианта действий в отношении трубопровода «Северный поток-2».
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Национальная служба новостейвчера в 12:15