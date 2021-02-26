У ФРГ есть четыре сценария дальнейших действий относительно газопровода "Северный поток – 2": создание механизма отключения трубопровода при остановке транзита газа через Украину, "заморозку" строительства на время дискуссий с США, рост инвестиций в украинский энергетический сектор, а также достройка СП-2, несмотря на давление американских властей, пишет издание Handelsblatt.

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С чего всё началось Немецкая газета Handelsblatt пишет со ссылкой на источники в германских правительственных кругах, что власти ФРГ рассматривают четыре основных варианта действий в отношении трубопровода «Северный поток-2». Коммерсантъ вчера в 07:14