Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по «Северному потоку 2»
Кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по "Северному потоку 2", но не разглашает их содержание, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.В источнике
С чего всё началось
В ФРГ рассказали о закрытых переговорах с США по «Северному потоку — 2»
Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока — 2", но это закрытые переговоры, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости08:26
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