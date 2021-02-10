Кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по "Северному потоку 2", но не разглашает их содержание, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

С чего всё началось В ФРГ рассказали о закрытых переговорах с США по «Северному потоку — 2» Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока — 2", но это закрытые переговоры, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. РИА Новости 08:26