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Интерфакс
Интерфакс

Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по «Северному потоку 2»

Кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по "Северному потоку 2", но не разглашает их содержание, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.В источнике
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В ФРГ рассказали о закрытых переговорах с США по «Северному потоку — 2»

Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока — 2", но это закрытые переговоры, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости08:26
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Германия проводит с США закрытые переговоры по санкциям против «Северного потока-2»

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ФРГ и США ведут закрытые переговоры по санкциям против «Северного потока - 2»

Газета.Ru08:13

Стало известно о секретных переговорах Германии по «Северному потоку – 2»

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ФРГ остается в контакте с США по вопросу санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС08:15

В ФРГ заявили об обсуждении с США вопроса «Северного потока — 2»

RT на русском08:13

Посол Германии назвал санкции против «Северного потока — 2» нелегитимными

РИА Новости09:57

Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по «Северному потоку 2»

Интерфакс08:00
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