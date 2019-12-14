Политика
Вести.RuБерлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
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Авто
Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Политика
О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Космос
NASA выбрало место для забора грунта на астероиде Бенну
В скором времени OSIRIS-REx должен будет провести тестовые процедуры по снижению и отбору реголита; операция же по забору грунта должна быть проведена в начале июля следующего года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим
Как стало известно, «прекрасная няня» паломничала в этих краях в 2015 году, молясь и подавая специальные записки.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Политика
Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний
Как ранее сообщал News Front, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал американские санкции против проекта «Северный поток-2» неприкрытой атакой на суверенитет Евросоюза.
Происшествия
СК начал проверку после падения башенного крана на Урале
Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Политика
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Авто
Названы самые популярные в России иномарки с пробегом в ноябре
В ноябре 2019 года самой популярной подержанной иномаркой стал Ford Focus.
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Происшествия
Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу сроком на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил судья по делу Сергей Вовк.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Футбол
«Зенит» имеет предложения от клуба Бекхэма по Дриусси и Краневиттеру
Команда MLS «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм, сделала предложения «Зениту» по полузащитнику Матиасу Краневиттеру и форварду Себастьяну Дриусси.
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
Космос
NASA определилось с местом для высадки людей на Марсе
Ученые NASA выбрали идеальное место для высадки людей на Марсе. Равнина в кратере Аркадия Планития подходит для решения проблемы с водой.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Футбол
Новый президент «Баварии» против идеи европейской суперлиги
Президент «Баварии» Херберт Хайнер, занявший свой пост в ноябре, выступил против идеи создать единую европейскую суперлигу.
Происшествия
В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Музыка
Шнуров начал критиковать Гагарину в эфире шоу «Голос»
Известный музыкант, наставник шоу "Голос" Сергей Шнуров вступил в словесную перепалку с коллегой по шоу Полиной Гагариной.
Политика
В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики
Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.