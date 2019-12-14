Политика

Вести.RuВести.RuБерлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
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Россия не просила экстрадиции убитого гражданина Грузии, заявил Маас

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