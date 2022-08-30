Американское начальство по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA порадовало хорошей новостью — инженерам всё-таки удалось исправить неполадку, которая привела к отправке зондом "Вояджер-1" (Voyager-1) необычной информации на Землю.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который планирует вернуть украинские территории, перешедшие под контроль России во время специальной операции, пишет ТАСС.
Две сотрудницы Госдепартамента США в июле-августе погибли в результате ДТП во время езды на велосипедах, на обеих женщин совершили наезды грузовики, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства.
Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".