Будьте в Плюсе

Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

С 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом.
РБК
Министр также подчеркнул, что введение сбора за пользование газом — это не штрафные санкции для предприятий и населения, а способ более справедливо распределить бремя выросших цен на топливо.
РБК
Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.
РБК
Власти поставили целью довести заполнение подземных хранилищ газа до 75% к 1 сентября и до 85% — к 1 октября.
РБК

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