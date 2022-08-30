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Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

С 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом.
РБК
Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.
Газета.Ru
Власти поставили целью довести заполнение подземных хранилищ газа до 75% к 1 сентября и до 85% — к 1 октября.
РБК
Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.
РБК

Подробнее о событии

Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ
Газета.Ru17:37
Министр экономики ФРГ Хабек: Компании с высокой прибылью не получат компенсацию за цены на газ
NVL17:36
Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ
Lenta.ru17:22
Берлин заявил, что «халявщики» не будут получать компенсацию за цены на газ
ГЛАС.RU17:28
Министр экономики ФРГ сообщил, кто не получит компенсации за дорогой газ
ИА Красная Веснавчера в 16:57
Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ
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