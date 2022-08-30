РБКБерлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газС 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом.РБКДополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.Газета.RuВласти поставили целью довести заполнение подземных хранилищ газа до 75% к 1 сентября и до 85% — к 1 октября.РБКНеделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuИА Красная ВеснаГЛАС.RUПодробнее о событииМинистр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газГазета.Ru17:37Министр экономики ФРГ Хабек: Компании с высокой прибылью не получат компенсацию за цены на газNVL17:36Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газLenta.ru17:22Берлин заявил, что «халявщики» не будут получать компенсацию за цены на газГЛАС.RU17:28Министр экономики ФРГ сообщил, кто не получит компенсации за дорогой газИА Красная Веснавчера в 16:57Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газРБКвчера в 16:12Показать ещёОценить37Поделиться