РБКБерлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газС 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом.РБКВ Германии с 1 октября введут специальный сбор для потребителей газа в размере 2,4 евроцента за кВт⋅ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.Lenta.ruНеделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.РБК26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.URA.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКR.LifeИзвестияInfopro54Комсомольская правдаLife.ruЭкономика сегодняLive24Газета.RuВ ТатарстанеЦарьградREGNUMФАНИА Красная ВеснаГЛАС.RUПодмосковье СегодняПолитРоссияПодробнее о событииВице-канцлер: ФРГ откажет «халявщикам» в компенсации за цены на газМосковский Комсомолец18:44Вице-канцлер ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсации за цены на газРИА Новости18:43Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газРБКвчера в 16:12Министр экономики Германии Хабек: Компании с высокой прибылью не получат компенсацию за цены на газNVL17:36Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газLenta.ru17:22Министр экономики ФРГ сообщил, кто не получит компенсации за дорогой газИА Красная Веснавчера в 16:57Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газГазета.Ru17:37Показать ещёОценить360Поделиться