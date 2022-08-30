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Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

С 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом.
РБК
В Германии с 1 октября введут специальный сбор для потребителей газа в размере 2,4 евроцента за кВт⋅ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.
Lenta.ru
Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.
РБК
26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.
URA.Ru

Подробнее о событии

Вице-канцлер: ФРГ откажет «халявщикам» в компенсации за цены на газ
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Вице-канцлер ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсации за цены на газ
РИА Новости18:43
Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ
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Министр экономики Германии Хабек: Компании с высокой прибылью не получат компенсацию за цены на газ
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Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ
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Министр экономики ФРГ сообщил, кто не получит компенсации за дорогой газ
ИА Красная Веснавчера в 16:57
Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ
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