РБКБерлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газБерлин планирует исключить "халявщиков" из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.РИА НовостиВ Германии с 1 октября введут специальный сбор для потребителей газа в размере 2,4 евроцента за кВт⋅ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.Lenta.ruНеделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.РБК26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.URA.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuВ ТатарстанеR.LifeИА Красная ВеснаГЛАС.RUПодробнее о событииМинистр экономики ФРГ сообщил, кто не получит компенсации за дорогой газИА Красная Веснавчера в 16:57Вице-канцлер ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсации за цены на газРИА Новости18:43Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газГазета.Ru17:37Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газLenta.ru17:22Вице-канцлер: ФРГ откажет «халявщикам» в компенсации за цены на газМосковский Комсомолец18:44Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газРБКвчера в 16:12Глава Минэкономики ФРГ считает, что РФ не нарастит поставки газаURA.Ru29 августа в 14:41Показать ещёОценить93Поделиться