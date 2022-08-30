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Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

Берлин планирует исключить "халявщиков" из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил
 в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.
РИА Новости
В Германии с 1 октября введут специальный сбор для потребителей газа в размере 2,4 евроцента за кВт⋅ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.
Lenta.ru
Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны.
РБК
26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.
URA.Ru

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