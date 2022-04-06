Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году и которая с 1968 года имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле.
Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из РФ в Сербию, сообщает администрация сербского лидера.
Замглавы МИД Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие не позволит ЕС «играть с огнем», и Европа не будет устраивать экономическую и политическую блокаду анклава России — Калининградской области, сообщает ТАСС.