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Berlingske: Carlsberg ведет переговоры с «Черноголовкой» о продаже активов

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC, сообщает
 датская Berlingske со ссылкой на источники.
Ведомости
Компания "Черноголовка", широко известная в России своими газированными напитками, заинтересована в приобретении "Балтики", которая является дочерней компанией Carlsberg Group, пишет Berlingske.
Pravda.Ru
Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году и которая с 1968 года имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле.
ТАСС
По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 млрд крон ($2,93 млрд).
ТАСС

Подробнее о событии

Berlingske: Carlsberg ведет переговоры с «Черноголовкой» и израильской группой CBC о продаже бизнеса
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