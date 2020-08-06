Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар за всю ее историю
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Журналист датского издания Berlingske уверен, что пандемия коронавируса вызвала самый тяжелый кризис в истории США. Обычно американская экономика достаточно быстро приходит в себя, но после такого удара она оправится еще не скоро.В источнике
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Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)
ИноСМИ5 августа в 07:14