Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Новостной фронт
Новостной фронт

Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар за всю ее историю

Журналист датского издания Berlingske уверен, что пандемия коронавируса вызвала самый тяжелый кризис в истории США. Обычно американская экономика достаточно быстро приходит в себя, но после такого удара она оправится еще не скоро.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22

СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре

Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре
РИА Новости03:49
276

Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами

Решение о восстановлении ограничений на въезд в страну для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры приняли в правительстве Финляндии, 6 августа сообщили в пресс-службе правительства.
ИА Красная Веснавчера в 10:06
17

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
142

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.com01:43
39

В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки

На странице в социальной сети во во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в последнее время полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.
Live24вчера в 08:38
341